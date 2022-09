POL-PDMY: Sinzig- Verkehrsunfall mit Flucht, Kuh umgefahren

Mayen (ots) - Am Montag, den 26.09.2022, gegen 07:30 Uhr ereignete sich in der Westbahnhofstraße in Mayen ein Verkehrsunfall zwischen zwei Fahrzeugen. Hierbei touchierte ein Fahrzeug den entgegenkommenden PKW und entfernte sich anschließend von der Unfallörtlichkeit. Zeugen, welche sachdienliche Hinweise zu dem flüchtigen Unfallverursacher geben können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion in Mayen in ...

