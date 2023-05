Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Lahn - Dill

POL-LDK: Polizei fahndet mit Foto nach Taschendieb

Dillenburg (ots)

Dietzhölztal - Ewersbach: Mit EC-Karten, die er durch einen Handtaschendiebstahl erbeutet hatte, hob ein Unbekannter Bargeld von Konten seines Opfers ab. Während einer Abhebung nahm ihn eine Kamera auf. Die Polizei sucht nun Zeugen, die Angaben zur Identität des Unbekannten machen können.

Das Opfer war während eines Einkauf in einem Discounter in Ewersbach abgelenkt. Die Umhängetasche der Eschenburgerin lag im Einkaufswagen. Der Täter öffnete in einem unbeobachteten Moment die Tasche und griff sich hieraus die Geldbörse. Erst beim Bezahlen an der Kasse fiel der Diebstahl auf.

Als sie anschließend die Kundenkarten der Bank sperren lassen wollte, erfuhr sie, dass bereits Abhebungen vorgenommen worden waren. Der Täter setzte zwei EC-Karten ein und erbeutete 1.000, 900 und 1.700 Euro.

Während einer Abhebung nahm eine Überwachungskamera den Täter auf. Die Polizei sucht nun Zeugen und fragt:

- Wer kann Angaben zur Identität des auf dem Foto abgebildeten Täters machen?

Hinweise erbittet die Polizeistation Dillenburg unter Tel.: (02771) 9070.

Guido Rehr, Pressesprecher

