Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Remseck Neckarrems: Betrunkener begeht Verkehrsunfallflucht

Ludwigsburg (ots)

Am Freitagabend kam es im Bereich des Seniorenheims "Haus am Remsufer" zu einem Verkehrsunfall, der durch Zeugen beobachtet werden konnte. Anstatt sich um den entstandenen Schaden zu kümmern, setzte der Verursacher seine Fahrt fort. Auf Grund der Angaben der Zeugen konnte der Fahrer etwas später an seiner Wohnanschrift angetroffen werden, an der ein durchgeführter Atemalkoholtest einen Wert von über 1,6 Promille ergab. Der Führerschein wurde dem Verursacher daher vorläufig entzogen. Durch den Unfall entstand ein Gesamtschaden von circa 7.500 Euro.

