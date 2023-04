Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Ditzingen: Zwei Verletzte nach Ampelkollision

Ludwigsburg (ots)

Am Freitagabend gegen 22 Uhr kam es auf der Landesstraße 1177 zwischen Ditzingen und Hirschlanden zu einem Verkehrsunfall. Hierbei fuhr der 29-jährige Lenker eines Pkw Suzuki Swift in Fahrtrichtung Hirschlanden, kam auf Höhe der Mercedesstraße aus bislang unbekannter Ursache ins Schleudern und schließlich nach rechts von der Fahrbahn ab. Dort kollidierte er mit einem Ampelmast. Bei dem Unfall wurden der Fahrer leicht und sein 27-jähriger Beifahrer schwer verletzt. Beide wurden durch den Rettungsdienst in ein nahegelegenes Krankenhaus verbracht. Am Pkw entstand Totalschaden, er musste abgeschleppt werden. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf circa 7.000 Euro. Aufgrund der ausgetretenen Betriebsstoffe und des Trümmerfelds waren sowohl die Feuerwehr als auch die Straßenmeisterei vor Ort im Einsatz. Für erste Maßnahmen bei der Unfallaufnahme war der Streckenbereich für circa eine halbe Stunde in beide Fahrtrichtungen komplett gesperrt, der Verkehr wurde örtlich umgeleitet.

