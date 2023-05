Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Lahn - Dill

POL-LDK: Ehringshausen-B277: Verkehrsunfall mit zwei Schwerstverletzten

Dillenburg (ots)

Ehringshausen-B277:

Ein schwerer Verkehrsunfall ereignete sich in der vergangenen Nacht (22.05.2023) auf der Bundesstraße 277. Zwischen Werdorf und Aßlar verunfallten gegen 00:35 Uhr zwei Pkws in Höhe der Diskothek "Einhaus". Nach ersten Erkenntnissen fuhr ein 27-Jähriger mit seinem weißen BMW 330d auf der B277 aus Richtung Werdorf kommend in Richtung Aßlar. Offenbar überholte der BMW-Fahrer mehrere Autos, indem er auf der Gegenfahrbahn in Richtung Wetzlar unterwegs war. Kurze Zeit später kam es vermutlich zu einem Frontalzusammenstoß mit einem entgegenkommenden schwarzen BMW. Rettungskräfte brachten den schwerstverletzten 27-jährigen aus dem Landkreis Gießen in ein Krankenhaus. Ein Rettungshubschrauber landete und flog den ebenfalls schwerstverletzten, aus dem Lahn-Dill-Kreis stammenden, 35-jährigen Fahrer des weißen BMW in ein Krankenhaus. Die Staatsanwaltschaft beauftragte einen Sachverständigen mit der Untersuchung des Unfallherganges. Die beiden verunfallten BMW wurden zur Beweissicherung sichergestellt und abgeschleppt. Neben Rettungskräften war auch die Feuerwehr Aßlar im Einsatz. Die Bundesstraße war bis etwa 05:00 Uhr vollgesperrt. Der Gesamtunfallschaden beläuft sich auf 40.000 Euro. Die Polizei sucht Zeugen des Verkehrsunfalls. Wer kann Hinweise zu dem Fahrer bzw. seinem Fahrzeug oder der Fahrweise des Unfallfahrers geben? Mehrere Fahrzeuge müssen die Unfallstelle kurz vor oder unmittelbar nach dem Zusammenstoß passiert haben. Die Ermittler bitten diese Personen sich dringendst mit der Wetzlarer Polizei unter Tel.: (06441) 9180 in Verbindung zu setzten.

Kerstin Müller, Pressesprecherin

