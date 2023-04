Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Streit im Auto - Verkehrsunfall

Siegburg (ots)

Am Mittwoch (05. April) kam es zu einem Verkehrsunfall auf der Frankfurter Straße in Siegburg, bei dem ein 50-jähriger Windecker und ein 70-jähriger Siegburger verletzt wurden. Gegen 15:15 Uhr befuhr der 50-Jährige mit seinem Kia die Frankfurter Straße in Richtung Siegburg-Zentrum. In dem PKW befanden sich noch seine 43-jährige Frau und zwei Verwandte. Während der Fahrt kam es zu Streitigkeiten zwischen dem Ehepaar. Im Verlauf des Streits beabsichtigte die 43-Jährige aus dem fahrenden Auto zu steigen, woran sie ihr Mann hindern wollte. Dadurch kam es zu einer körperlichen Auseinandersetzung im Fahrzeug, bei der die Frau ihren Mann mit der Hand im Gesicht traf, sodass seine Brille herunterfiel. Nach eigenen Angaben habe der 50-Jährige dadurch nicht mehr scharf sehen können, weshalb er nicht mehr rechtzeitig bremsen konnte und auf den auf der Fahrbahn verkehrsbedingt wartenden 70-jährigen Motorradfahrer auffuhr. Durch den Zusammenstoß stürzte der Siegburger zu Boden. Ein BWM und ein Mazda wurden durch umherfliegende Plastikteile des Motorrads leicht beschädigt. Der 70-Jährige kam mit leichten Verletzungen in ein umliegendes Krankenhaus. Der 50-Jährige konnte nach medizinischer Behandlung an der Unfallstelle entlassen werden. Das Verkehrskommissariat hat die Ermittlungen wegen des Verdachts des gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr aufgenommen. (Re)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis, übermittelt durch news aktuell