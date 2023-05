Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Lahn - Dill

POL-LDK: Aßlar- A45: Tödlicher Verkehrsunfall auf der A45

Auf der A45 in Fahrtrichtung Hanau kam es am gestrigen Abend (21.05.2023) zu einem schweren Verkehrsunfall, in dessen Folge eine Person verstarb. Gegen 22:15 Uhr fuhr ein 40-Jähriger mit seinem Fiat Ducato in Richtung Süden. In Höhe der Behelfsausfahrt zur Deponie Aßlar-Bechlingen rammte der Unfallfahrer aus bislang noch unbekannter Ursache den Anpralldämpfer der Behelfsausfahrt in der dortigen Baustelle. Der Fiat geriet ins Schleudern und drehte sich. Ein auf der linken Fahrspur fahrender VW, besetzt mit einer dreiköpfigen Familie, krachte daraufhin in die Front des Ducatos. Der aus dem Lahn-Dill-Kreis stammende 40-Jährige verstarb an der Unfallstelle. Die Familie, ein 32-Jähriger, eine 35-Jährige und ihr 4-jähriges Kleinkind wurden leicht verletzt. Rettungskräfte brachten die aus Gelnhausen stammende Familie in umliegende Krankenhäuser. Zur Rekonstruktion des Unfalls wurde ein Sachverständiger hinzugezogen. Während der Unfallaufnahme war die A45 in Richtung Süden bis 05:10 Uhr voll gesperrt.

