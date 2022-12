Polizei Dortmund

POL-DO: Polizei Dortmund begrüßt spanische Kollegen aus Tarifa und Granada

Dortmund (ots)

Lfd. Nr.: 1320

Am Sonntag (27.11.2022) landeten zwei spanische Polizisten der Guardia Civil und der Policía Nacional am Düsseldorfer Flughafen. Denn die beiden Spanier nehmen am Austauschprogramm "Europäische Kommissariate" teil und sind nun für rund zwei Wochen in Dortmund im Einsatz.

Mithilfe des Programmes ist es möglich, dass Polizeibeamte in anderen europäischen Ländern ihren Dienst versehen. Die 43- und 54-jährigen Männer sind während ihres zweiwöchigen Aufenthaltes mit den Dortmunder Einsatzkräften unterwegs. Dabei tragen sie selbstverständlich ihre eigene Uniform der Guardia Civil sowie der Policía Nacional.

Polizeipräsident Gregor Lange lobt das Programm "Europäische Kommissariate": "Wir alle profitieren vom Austausch in Europa. Die Kolleginnen und Kollegen haben so die Möglichkeit, ihren Horizont zu erweitern und die Arbeit der Beamten im Ausland kennenzulernen."

José Ramón Moreno Martín (54) und Juan Luis Moreno Piñero (43) sprechen beide sehr gut deutsch. Moreno Piñero, der in Tarifa bei der Policía Nacional angestellt ist, zeigt sich begeistert von der Arbeit in Dortmund: "Wir wurden hier sehr herzlich aufgenommen. Die Menschen sind begeistert, wenn sie uns in Uniform neben den Dortmunder Kollegen sehen und wollen dann Fotos mit uns machen." Auch Moreno Martín, der in Granada bei der Guardia Civil arbeitet, fühlt sich in Dortmund wohl. Nicht ganz ohne Grund, denn seine Schwester wohnt in Dortmund. Daher ist er mit der Stadt bestens vertraut.

Während ihres Aufenthaltes in der Ruhrgebietsstadt sind die zwei Beamten unter anderem mit ihren Dortmunder Kolleginnen und Kollegen auf dem Weihnachtsmarkt unterwegs, begleiten das Einsatztraining sowie den Nachtdienst der Wache Mitte. Am 12. Dezember 2022 geht es dann zurück nach Spanien.

Original-Content von: Polizei Dortmund, übermittelt durch news aktuell