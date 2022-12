POL-DO: Versuchter Raub - Polizei sucht Zeugen

Dortmund (ots) - Lfd. Nr.: 1319 Am Mittwochmittag (30. November) kam es auf der Märkischen Straße in Fahrtrichtung Süden zu einem Verkehrsunfall mit Flucht. Die Polizei sucht nun Zeugen. Eine 13-jährige Dortmunderin war nach eigenen Angaben mit ihrem Fahrrad gegen 12:40 Uhr auf dem Radweg der Märkischen Straße unterwegs. An der Kreuzung Bäumerstraße zeigte die ...

mehr