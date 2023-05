Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Dinslaken - Mutmaßlicher Dieb gefasst

Zeugin gab der Polizei den entscheidenden Tipp

Dinslaken (ots)

Am Samstag gegen 18.30 Uhr hielt sich eine 65-jährige Dinslakenerin in einem Lokal an der Duisburger Straße in der Innenstadt auf.

Hierbei fiel ihr ein Unbekannter an den Fahrradständern der dortigen Stadtkirche auf. Zunächst lief der Mann hin und her und sah sich offenkundig die dort abgestellten Fahrzeuge an. Anschließend holte er einen Bolzenschneider aus einer Tasche hervor und machte sich an einem dortigen E-Roller zu schaffen.

Daraufhin verständigte die Zeugin die Polizei. Die Polizisten konnten den vermeintlichen Dieb auf dem besagten Elektrokleinstfahrzeug an der Brückstraße antreffen und vorläufig festnehmen.

In der Tasche, die er mitführte, fanden sie den Bolzenschneider sowie ein durchschnittenes Kabelschloss.

Die Beamten stellten den E-Scooter sicher und nahmen den 54-jährigen Duisburger mit zur Wache.

Da er Alkohol getrunken hatte und zudem der Verdacht bestand, dass er unter der Einwirkung von Drogen stand, war auch noch eine Blutprobe fällig.

Den Diebstahl selbst gab der Duisburger gegenüber den Polizisten zu. Ihn erwartet jetzt ein Strafverfahren.

AM

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Wesel, übermittelt durch news aktuell