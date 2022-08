Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Radfahrer flüchtet nach Unfall

Ludwigshafen (ots)

Am Donnerstagmorgen (11.08.2022), gegen 9:50 Uhr, fuhr ein Radfahrer in der Notwendestraße in das fahrende Auto einer 61-Jährigen. Als die Autofahrerin die Polizei rufen wollte, flüchtet der Radfahrer, ohne sich um den entstandenen Schaden in Höhe von ca. 700,- Euro zu kümmern. Der flüchtige Radfahrer wird wie folgt beschrieben:

-ca. 30 - 40 Jahre alt,

-ca. 1,70 m groß,

-blonde/hellbraune Haare,

- fuhr mit einem silbernen Mountainbike.

Wer hat den Unfall beobachtet oder kann Hinweise zu dem flüchtigen Fahrer geben?

Hinweise werden an die Polizeiwache Oggersheim unter Tel. 0621 963 - 2403 oder per Mail pwoggersheim@polizei.rlp.de erbeten.

Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz, übermittelt durch news aktuell