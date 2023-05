Polizeiinspektion Schwerin

POL-SN: Polizeieinsätze in Zusammenhang mit Herrentagsfeierlichkeiten

Schwerin (ots)

Erwartungsgemäß waren gestern viele Menschen im Stadtgebiet Schwerin unterwegs. Viele Feiernde zog es in den Bereich Schlossgarten, Schwimmende Wiesen, Bertha-Klingberg-Platz und Burgseepromenade. Mit zunehmenden Alkoholkonsum wurde die Stimmung in den Abendstunden impulsiver. In der Folge kam es zu verbalen Auseinandersetzungen, die teils körperlich endeten.

Auf den Schwimmenden Wiesen geriet ein polizeibekannter Täter mit mehreren Personen in Konflikte. Zunächst kam es zu Beleidigungen gegen eine 19-Jährige. Beim Versuch die Auseinandersetzung zu schlichten soll eine 22-Jährige durch den Täter getreten und ein weiterer Geschädigter mit einer Flasche attackiert worden sein. Der 20-jährige Geschädigte musste zur medizinischen Behandlung ins Klinikum verbracht werden. Eine vierte Geschädigte wurde ebenfalls aufgrund von Kopfverletzungen medizinisch versorgt. Der polizeibekannte Tatverdächtige wurde im Rahmen des Einsatzes in Gewahrsam genommen. In den Räumlichkeiten des Zentralgewahrsams wurde der 20-Jährige erneut aggressiv. Es kam zu verbalen Anfeindungen gegen den Bereitschaftsrichter und in weiterer Folge zum Widerstand gegen Polizisten. Aufgrund der Alkoholisierung mit 1,8 Promille wurde eine Blutprobenentnahme angeordnet. Bei den Beteiligten dieser Auseinandersetzung handelt es sich um deutsche Staatsgehörige.

Durch das Verwenden von Pfefferspray wurden im weiteren Verlauf des Abends drei Personen auf dem Bertha-Klingberg-Platz verletzt, darunter ein 16-Jähriger und zwei 21-Jährige. Der Täter flüchtete zunächst, konnte aber durch Polizeikräfte kurze Zeit später gestellt werden. Der afghanische Täter führte bei der Kontrolle ein Pfefferspray mit, das umgehend sichergestellt wurde. Eine Atemalkoholkontrolle beim Täter ergab einen Wert von 1,85 Promille. Die beiden 21-jährigen Geschädigten waren ebenfalls alkoholisiert.

Im Zusammenhang mit den Herrentagsfeierlichkeiten nahm die Polizei in Schwerin insgesamt zu 13 Strafanzeigen aufgrund von Körperverletzungsdelikten auf.

Original-Content von: Polizeiinspektion Schwerin, übermittelt durch news aktuell