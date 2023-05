POL-SN: Polizeibekannter 20-Jähriger hantiert mit pistolenähnlichem Gegenstand - Polizei sucht Zeugen

Schwerin (ots) - Nachdem es in Schwerin in den zurückliegenden Tagen zu Diebstählen auf Baustellen gekommen ist, sucht die Polizei nun nach Zeugen: Im ersten Fall entwendeten Unbekannte in Schwerin-Lankow an der Baustelle eines im Umbau befindlichen MFH an der Lankower Straße in der Zeit vom 13.5. bis zum 15.5. verschiedene Baumaschinen sowie ein Baugerüst. Die ...

