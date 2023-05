Polizeiinspektion Schwerin

POL-SN: Verletzte nach Verkehrsunfällen am vergangenen Wochenende

Schwerin (ots)

Bei einem Verkehrsunfall am Freitag wurde in Schwerin ein 73-jähriger Fahrradfahrer schwer verletzt. Der Deutsche befuhr gegen 11.10 Uhr mit seinem Rad den Radweg der L72 und stürzte aus noch unbekannten Gründen alleinbeteiligt in Höhe Stern Buchholz. Der Mann musste mit schweren ins Klinikum gebracht werden. Ein weiterer Fahrradunfall mit Verletzten ereignete sich am Samstagnachmittag. Gegen 16.30 Uhr stürzte eine 60-jährige Deutsche aus noch unbekannter Ursache mit ihrem Fahrrad auf dem Fahrradweg entlang der Medeweger Straße. Die Frau erlitt schwere Verletzungen. Ein 2-jähriges Kind, das auf einem geeigneten Kindersitz befördert wurde und einen Helm trug, erlitt lediglich leichte Verletzungen. Beide Personen wurden zur weiteren Behandlung ins Krankenhaus gebracht. Das Kriminalkommissariat hat in beiden Fällen die Ermittlungen zur Unfallursache aufgenommen.

