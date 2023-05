POL-SN: Polizei sucht Zeugen nach Verkehrsunfallflucht

Schwerin (ots) - Bei einem Unfall mit einem Auto ist gestern ein Schweriner Radfahrer verletzt worden und musste zur weiteren medizinischen Behandlung in ein Krankenhaus eingeliefert werden. Der Vorfall ereignete sich gegen 11:00 Uhr am Grunthalplatz. Ersten Erkenntnissen nach kam der Unfall aufgrund eines Vorfahrtsfehlers zustande. Eine 62-jährige Autofahrerin befuhr den Grunthalplatz in Richtung Bahnhofsgebäude. Ihr ...

mehr