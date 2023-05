Polizeiinspektion Schwerin

POL-SN: Radfahrer nach Unfall verletzt

Schwerin (ots)

Bei einem Unfall mit einem Auto ist gestern ein Schweriner Radfahrer verletzt worden und musste zur weiteren medizinischen Behandlung in ein Krankenhaus eingeliefert werden. Der Vorfall ereignete sich gegen 11:00 Uhr am Grunthalplatz. Ersten Erkenntnissen nach kam der Unfall aufgrund eines Vorfahrtsfehlers zustande. Eine 62-jährige Autofahrerin befuhr den Grunthalplatz in Richtung Bahnhofsgebäude. Ihr Weg kreuzte sich mit dem 71-jährigen Pedelecfahrer, der sich beim Zusammenstoß an Kopf und Hand verletzte. Die Polizei ist nun mit den Ermittlungen zum Unfallgeschehen beauftragt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Schwerin, übermittelt durch news aktuell