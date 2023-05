Polizeiinspektion Schwerin

POL-SN: Polizei ermittelt Tatverdächtigen nach Raubdelikt und Diebstahl - Zeugenaufruf

Schwerin (ots)

Die Schweriner Polizei konnte am gestrigen Nachmittag einen Tatverdächtigen nach einem zuvor angezeigten Raubdelikt sowie einem Diebstahl in Lankow ermitteln:

Gegen 14.00 Uhr kam es laut ersten Erkenntnissen zu einem versuchten Straßenraub zum Nachteil eines 17-jährigen Schweriners in Schwerin-Lankow. Der Jugendliche wurde dabei offenbar im Bereich der Eutiner Straße /Kieler Straße von drei Personen bedroht und zur Herausgabe von persönlichen Gegenständen genötigt. Der Geschädigte konnte aus der Situation flüchten und die Polizei rufen. Im Rahmen von sofort eingeleiteten Fahndungsmaßnahmen gelang es kurz darauf, einen 20-jährigen Heranwachsenden unter dringendem Tatverdacht vorläufig festzunehmen.

In diesem Zuge wurde bekannt, dass der Festgenommene auch bei einem kurz zuvor erfolgten Diebstahl in Lankow in Erscheinung getreten sein dürfte. Ihm wird vorgeworfen, gegen 13.50 Uhr gemeinsam mit seinen zwei unbekannten Begleitern in der Kieler Straße an einen Kurierfahrer herangetreten zu sein und ein Paket aus dem Zustellfahrzeug entwendet zu haben. Anschließend flüchtete er. Teile des Diebesgutes konnten aufgefunden und von der Polizei sichergestellt werden.

Der 20-jährige staatenlose Tatverdächtige wird sich nun in einem Strafverfahren zu den Vorwürfen zu verantworten haben. Das Kriminalkommissariat Schwerin hat die Ermittlungen zu den Sachverhalten aufgenommen und sucht nun nach Zeugen zur Ermittlung der noch unbekannten Mittäter:

Die Polizei fragt: Wer hat Beobachtungen zu den geschilderten Vorgängen gemacht oder kann sachdienliche Angaben zu den Begleitern des ermittelten Tatverdächtigen machen?

Einer der noch unbekannten Flüchtigen soll über eine markante Narbe an der Nase verfügen.

Eine nähere Personenbeschreibung liegt gegenwärtig nicht vor. Hinweise bitte an die Polizei Schwerin unter den Telefonnummern 0385/5180-2224 oder -1560 sowie über die Onlinewache.

