Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Nach Unfall geflüchtet - Zeugen gesucht

Stuttgart-Nord (ots)

Ein bislang unbekannter Fahrer hat am Donnerstag (13.04.2023) in der Straße Am Kräherwald einen vorausfahrenden Pkw angefahren und ist im Anschluss geflüchtet. Der Unbekannte soll um 22:00 Uhr von hinten mit hoher Geschwindigkeit auf einen Fiat 500 aufgefahren sein, der in Richtung Birkenkopf unterwegs war. Daraufhin schaltete der unbekannte Fahrer das Licht an seinem Auto aus, wendete und fuhr in die entgegengesetzte Richtung davon. Der 18-jährige Fahrer des Fiats und zwei 17 Jahre alte Mitfahrer erlitten leichte Verletzungen. Bei dem flüchtigen Fahrzeug handelt es sich mutmaßlich um einen weißen VW Golf 7 (5-Türer) mit Stuttgarter Zulassung. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189904100 bei der Verkehrspolizei zu melden.

