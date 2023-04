Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Präventionsmaßnahmen der Polizei Stuttgart während des Stuttgarter Frühlingsfests

Stuttgart (ots)

Das 83. Stuttgarter Frühlingsfest, das vom 22. April bis 14. Mai 2023 stattfindet, wird von der Stuttgarter Polizei wieder mit Präventionsmaßnahmen begleitet. Auf dem Festgelände sind uniformierte und zivile Fußstreifen unterwegs, die ihr Augenmerk insbesondere auf das junge Publikum, auf mögliche auffällige Gruppierungen sowie die Einhaltung der Jugendschutzbestimmungen legen. Bereits bei der Anreise müssen erkennbar Betrunkene damit rechnen, kontrolliert zu werden. Aus der polizeilichen Erfahrung heraus werden dabei junge Festbesucher vorrangig im Fokus der Polizei stehen. Auch in diesem Jahr können sich die Besucherinnen und Besucher des Frühlingsfestes an einem Informationsstand informieren. Die Beamtinnen und Beamten des Referats Prävention beraten an folgenden Tagen

- Dienstag, 25.04.2023 - Mittwoch, 26.04.2023 - Donnerstag, 27.04.2023 - Dienstag, 02.05.2023 - Mittwoch, 03.05.2023 - Dienstag, 09.05.2023 - Mittwoch, 10.05.2023 - Donnerstag, 11.05.2023

jeweils von 14.30 Uhr bis 18.00 Uhr an einem Infostand gegenüber der Wasenwache beim Parkplatz P10 über die Themen Diebstahl, Taschendiebstahl und Zivilcourage. Darüber hinaus vermitteln sie weitere Präventionsbotschaften, insbesondere auch zu Verkehrsthemen rund um das Thema Fahrtüchtigkeit und E-Scooter. Zudem werden sie auch mobil auf dem Wasengelände unterwegs sein.

Am 02.05.2023 und am 10.05 2023 werden an diesem Infostand zusätzliche Kolleginnen und Kollegen von der Berufsberatung für Fragen rund um den Polizeiberuf zur Verfügung stehen.

Die Polizei wünscht allen Besucherinnen und Besuchern ein friedliches und fröhliches Festvergnügen.

Präventionstipps der Polizei Stuttgart zum Thema Taschendiebstahl:

- Nehmen Sie nur so viel Bargeld mit, wie Sie tatsächlich benötigen.

- Tragen Sie Geld- und Zahlungskarten sowie Dokumente immer in verschiedenen verschlossenen Innentaschen der Kleidung möglichst dicht am Körper.

- Tragen Sie Ihre Hand- oder Umhängetasche immer mit der Verschlussseite zum Körper.

- Halten Sie Ihre mitgeführte Tasche stets geschlossen.

- Lassen Sie Ihr Handy, Ihre Handtasche oder Jacke niemals unbeaufsichtigt.

- Achten Sie bei einem Menschengedränge verstärkt auf Ihre Wertsachen.

Weitere Informationen finden Sie im Internet unter www.polizei-stuttgart.de.

