Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Lebensmittel gestohlen - Zeugen gesucht

Stuttgart-Möhringen (ots)

Unbekannte haben in der Nacht zum Mittwoch (12.04.2023) an der Handwerkstraße zwei Lebensmittelautomaten aufgebrochen. Die Täter brachen zwischen 22.00 Uhr am Dienstag und 06.45 Uhr am Mittwoch die beiden Automaten auf und stahlen daraus Eis, Würste und Getränke von bislang unbekanntem Wert. Nachdem sie dort offenbar einen Teil der Lebensmittel verzehrt hatten, flüchteten sie mutmaßlich in Richtung Lampertweg. Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer +4971189903400 an das Polizeirevier 4 Balinger Straße zu wenden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell