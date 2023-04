POL-S: Staatsanwaltschaft und Polizei Stuttgart geben bekannt: Mutmaßlichen Rauschgifthändler festgenommen

Stuttgart-Mühlhausen/Ost (ots) - Unbekannte sind zwischen Sonntag (09.04.2023) und Dienstag (11.04.2023) in Einfamilienhäuser an der Burgäckerstraße und an der Straße Beim Hochsitz eingebrochen. An der Burgäckerstraße zerschlugen die Täter im Zeitraum zwischen Sonntagmittag, 14:00 Uhr und Montagabend 18:00 Uhr die Scheibe der Terrassentür und durchwühlten ...

mehr