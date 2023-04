Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Einbrüche in Einfamilienhäuser - Zeugen gesucht

Stuttgart-Mühlhausen/Ost (ots)

Unbekannte sind zwischen Sonntag (09.04.2023) und Dienstag (11.04.2023) in Einfamilienhäuser an der Burgäckerstraße und an der Straße Beim Hochsitz eingebrochen. An der Burgäckerstraße zerschlugen die Täter im Zeitraum zwischen Sonntagmittag, 14:00 Uhr und Montagabend 18:00 Uhr die Scheibe der Terrassentür und durchwühlten Schränke im gesamten Haus. Die Täter erbeuteten zirka 400 Euro Bargeld und Schmuck in noch unbekannter Höhe. An der Straße Beim Hochsitz gelangten die Einbrecher ebenfalls durch eine eingeschlagene Terrassentür am Dienstag zwischen 07:15 Uhr und 15.00 Uhr in das Haus und durchsuchten sämtliche Räume. Sie stahlen über tausend Euro Bargeld und flüchteten anschließend. Zeugen werden gebeten, sich bei der Kriminalpolizei unter der Rufnummer +4971189905778 zu melden.

