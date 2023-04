Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Tasche und Handy geraubt - Zeugen gesucht

Stuttgart-West (ots)

Zwei Unbekannte haben am Montagabend (10.04.2023) an der Rotebühlstraße Ecke Rötestraße einen 16 Jahre alten Jugendlichen ausgeraubt. Der 16-Jährige war gegen 19.30 Uhr auf dem Nachhauseweg, als die beiden maskierten Männer aus einem Hinterhof an der Rötestraße hervorkamen und sich ihm in den Weg stellten. Einer soll ihm dann ein Messer an den Bauch gehalten haben, während sein Komplize dem Jugendlichen das Mobiltelefon aus der Tasche zog. Zudem forderten sie den 16-Jährigen dazu auf, seine Umhängetasche auszuhändigen. Anschließend rannten sie mit ihrer Beute über die Rotebühlstraße in Richtung Feuersee davon. Beide Täter trugen schwarze Masken und schwarze Schuhe. Einer der Männer war zirka 185 Zentimeter groß, hatte braune Augen und trug eine Jeanshose. Sein Komplize war mit einer schwarzen Jogginghose und einer schwarzen Jacke bekleidet. Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer +4971189905778 an die Kriminalpolizei zu wenden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell