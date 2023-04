Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Verkehrsunfall mit einer leichtverletzen Person - Zeugen gesucht

Stuttgart-Feuerbach (ots)

Gegen 12.35 Uhr befuhr ein 24-jähriger Lenker eines schwarzen Audi A4 die Feuerbacher-Tal-Straße in Richtung Feuerbacher Friedhof. An der Kreuzung Kapfenburgstraße wollte ein 61-jähriger Fahrer eines schwarzen BMW aus der Kapfenburgstraße in die Feuerbacher-Tal-Straße einbiegen und kollidierte mit dem Audi. Nach dem Zusammenstoß wurde der BMW gegen einen Ampelmast abgewiesen. Beide Beteiligten gaben an, dass sie bei "Grün" in die Kreuzung eingefahren sind. Bei dem Unfall wurde der BMW-Fahrer leicht verletzt, an den Fahrzeugen entstand ein Sachschaden in Höhe von zirka 30.000.-EUR. Der Schaden an der Lichtzeichenanlage wird mit zirka 1000.-EUR beziffert. Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer +4971189904100 an die Verkehrspolizei zu wenden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell