Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Wohnungseinbruch im Stadtgebiet Northeim

Northeim (ots)

37154 Northeim, Tschaikowskistraße, Samstag, 3.12.2022, 16.30 bis 20.00 Uhr

NORTHEIM (hei) - Bislang unbekannte Täter gelangten am Samstagnachmittag, zwischen 16.30 und 20.00 Uhr in der Tschaikowskistraße auf einen Balkon im Hochpaterre. Dort hebelten sie die Balkontür auf und verschafften sich Zutritt zur dortigen Wohnung des Mehrparteienhauses. In der Wohnung wurde Bargeld im Wert von mehreren hundert Euro entwendet und der oder die Täter verließen den Tatort anschließend unerkannt und in unbekannte Richtung.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei Northeim zu melden (Tel. 05551-70050).

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell