POL-S: Sachbeschädigungsserie an Pkws - Zeugen gesucht

Stuttgart-Feuerbach (ots) - Ein bislang unbekannter gewalttätiger Ladendieb wehrte sich am Samstagnachmittag (08.04.2023) gegen 16.10 Uhr heftig gegen seine Festnahme. Der ca. 20 bis 25-jährige Mann steckte in einem Einkaufsmarkt an der Stuttgarter Straße zunächst sechs Flaschen Wodka in seinen Rucksack, entnahm in der Elektroabteilung einen Fernseher und wollte den Markt mit den Gegenständen ohne Bezahlung ...

