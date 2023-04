POL-S: Wohnungseinbruch - Zeugen gesucht

Stuttgart-Mitte (ots) - Unbekannte sind in der Nacht zum Karfreitag (07.04.2023) in eine Gaststätte an der Marienstraße eingebrochen und haben Bargeld in unbekannter Höhe erbeutet. Die Diebe hebelten zwischen 23.00 Uhr und 06.30 Uhr ein Fenster auf und verschafften sich so Zugang in den Schnellimbiss. Dort entnahmen sie fünf Euro aus einer unverschlossenen Registrierkasse, brachen einen Geldspielautomaten auf und ...

