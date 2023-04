Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Auffällige Fahrweise - Zeugen gesucht

Stuttgart-Mitte (ots)

Polizeibeamte haben am Karfreitag (07.04.2023) auf der Heilbronner Straße Höhe Krailenshaldenstraße zwei Fahrzeuglenker im Alter von 20 und 24 Jahren kontrolliert, die zuvor durch ihr Fahrverhalten einer Zivilstreife aufgefallen waren. Die Beamten wurden gegen 01.55 Uhr bereits auf der Theodor-Heuss-Straße von einem weißen Mercedes mit Waiblinger Kennzeichen, einem schwarzen BMW sowie einem grünen Seat, jeweils mit Heilbronner Kennzeichen, mit überhöhter Geschwindigkeit überholt. An der Kreuzung Arnulf-Klett-Platz ließen sich der Mercedes sowie der BMW, die sich jeweils parallel zueinander auf zwei Fahrstreifen befanden, zunächst im fließenden Verkehr zurückfallen. Als der dahinter befindliche Seatfahrer die Lichthupe betätigte, beschleunigten beide Fahrzeuglenker stark, um sich offenbar ein Wettrennen zu liefern. Dabei überholten sie auf der Heilbronner Straße stadtauswärts teilweise durch gefährliche Fahrmanöver mehrere Autos. Auf Höhe der Wolframstraße verlangsamten alle drei Fahrzeuge erneut ihre Geschwindigkeit, um dann wieder stark zu beschleunigen und zum fließenden Verkehr wieder aufzuschließen. Am Pragsattel bog der Seat nach links in Richtung Feuerbach ab, die beiden anderen Fahrzeugführer konnten in der Folge kontrolliert werden. Zeugen sowie Verkehrsteilnehmer, die durch das Fahrverhalten gefährdet wurden, werden gebeten, sich mit der Verkehrspolizei unter der Telefonnummer +4971189904100 in Verbindung zu setzen.

