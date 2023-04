POL-S: Unfall mit Stadtbahn - Zeugen gesucht

Stuttgart-Möhringen (ots) - Unbekannte sind in der Nacht von Dienstag (04.05.2023) auf Mittwoch (05.04.2023) in das Kinder- und Jugendhaus an der Fasanenhofstraße eingebrochen. Die Täter gelangten zwischen 20.30 Uhr am Dienstag und 10.30 Uhr am Mittwoch durch das Toilettenfenster im Erdgeschoss in das Gebäude und stahlen dort Süßwaren im Wert von rund 70 Euro. Zeugen werden gebeten, sich bei dem Polizeirevier 4 ...

