Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Handtaschenraub - Zeugen gesucht

Stuttgart-Zuffenhausen (ots)

Ein unbekannter Täter hat am Mittwochvormittag (05.04.2023) eine 88 Jahre alte Frau in der Bretzfelder Straße überfallen. Der Unbekannte näherte sich gegen 10.40 Uhr der Seniorin von hinten und versuchte, ihr die Handtasche zu entreißen. Die 88-Jährige wehrte sich dagegen und stürzte zu Boden, woraufhin der Täter erneut auf die Frau zuging und ihre Handtasche an sich nahm. Er flüchtete anschließend in Richtung Eschenauer Straße. Der Täter soll männlich, zwischen 20 und 35 Jahren alt sein und dunkle Kleidung getragen haben. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189905778 an die Kriminalpolizei zu wenden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell