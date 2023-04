Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Zehnjähriger vor ein fahrendes Auto gefallen - Zeugen gesucht

Stuttgart-Süd (ots)

Bei einem Gerangel mit einem bislang unbekannten Fußgänger ist am Montagnachmittag (03.04.2023) in der Böheimstraße ein zehnjähriger Fahrradfahrer vor ein fahrendes Auto auf die Fahrbahn gefallen. Der Junge war gegen 16.00 Uhr mit seinem Rad auf dem Gehweg in Richtung Marienplatz unterwegs, als ihm dort der Unbekannte entgegenkam, der ihn offenbar am Weiterfahren hindern wollte. In der Folge kam es zu einem Gerangel, bei dem der Zehnjährige auf die Fahrbahn vor ein heranfahrendes Auto fiel. Der Autofahrer musste daraufhin eine Gefahrenbremsung durchführten, um einen Zusammenstoß zu verhindern. Der unbekannte Mann stieg anschließend in einen Linienbus. Rettungskräfte brachten den leicht verletzten Jungen vorsorglich in ein Krankenhaus. Der Mann soll 185 Zentimeter groß, eine schlanke bis normale Figur gehabt haben und etwa 50 Jahre alt gewesen sein. Er hatte ein leichtes Doppelkinn, trug eine Brille, hatte ein gepflegtes Äußeres sowie schütteres braunes Haar sowie einen Schmollmund. Bekleidet war er mit einer blauen Softshelljacke sowie einer Jeanshose. Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer +4971189904100 an die Verkehrspolizei zu wenden.

