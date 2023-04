Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Staatsanwaltschaft und Polizei Stuttgart geben bekannt: Mutmaßlicher Rauschgifthändler in Haft

Stuttgart-Degerloch (ots)

Polizeibeamte haben am Montagabend (03.04.2023) einen 20 Jahre alten Mann festgenommen, der im Verdacht steht, mit Rauschgift gehandelt zu haben. Die Polizisten kontrollierten den 20-Jährigen gegen 18.00 Uhr am Santiago-de-Chile Platz, als er plötzlich in Richtung der Straße Auf dem Haigst davongerannt und auf seiner Flucht eine Feinwaage in einen Vorgarten geworfen haben soll. Die Polizisten verfolgten den Mann und nahmen ihn fest. Bei der Durchsuchung fanden sie anschließend mehrere Verkaufseinheiten Marihuana, eine Kleinstmenge Amphetamin sowie zehn Ecstasy Tabletten und mehrere Hundert Euro Bargeld bei ihm. Im Rahmen der richterlich angeordneten Wohnungsdurchsuchung beschlagnahmten sie weitere geringe Mengen an Marihuana und Haschisch. Der 20-jährige deutsche Staatsangehörige wurde im Laufe des Dienstags (04.04.2023) einer zuständigen Richterin vorgeführt, die den Haftbefehl erließ und in Vollzug setzte.

