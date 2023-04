Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Gemeinsame Pressemitteilung der Landeshauptstadt Stuttgart und des Polizeipräsidiums Stuttgart:

Stuttgart (ots)

Polizeipräsident Eisenbraun und Bürgermeister Maier begrüßen neue Beschäftigte beim Polizeipräsidium Stuttgart

139 neue Beschäftigte haben Ordnungsbürgermeister Dr. Clemens Maier und Polizeipräsident Markus Eisenbraun gemeinsam am Montag, 3. April, beim Polizeipräsidium Stuttgart begrüßt. "Mit dieser großen Anzahl hervorragend ausgebildeter Kolleginnen und Kollegen wird das Team der Stuttgarter Polizei weiter verstärkt. Unsere Polizei gewährleistet damit nicht nur den hohen Sicherheitsstandard der Landeshauptstadt, sondern bleibt damit auch ein sichtbarer und nahbarer Ansprechpartner für unsere Bürgerinnen und Bürger", sagte Dr. Clemens Maier, Bürgermeister für Sicherheit, Ordnung und Sport, und hieß die neuen Beschäftigten in feierlichen Rahmen im Stuttgarter Rathaus willkommen. 89 frischgebackene Polizei- und Kriminaloberkommissare, ein Kriminaloberkommissar der Sonderlaufbahn Wirtschaftskriminalität sowie zwei Polizeiobermeisterinnen leisteten in feierlicher Zeremonie den Eid auf das Grundgesetz der Bundesrepublik Deutschland und auf die Landesverfassung des Landes Baden-Württemberg. Weitere 42 Beamtinnen und Beamten, denen der Aufstieg vom mittleren in den gehobenen Dienst gelungen ist und die ihre Dienststellen mit ihren Erfahrungen bereichern werden, tragen ebenfalls den Dienstrang des Polizei- oder Kriminaloberkommissars. Unter den insgesamt 51 Beamtinnen und 83 Beamten sind 32 Kriminaloberkommissare, die bei der Kriminalpolizei eingesetzt werden sowie 100 Polizeioberkommissare, die unter anderem die Schutzpolizeidirektion mit ihren Polizeirevieren und der Einsatzhundertschaft unterstützen werden. Zudem begrüßten Markus Eisenbraun und Dr. Clemens Maier auch vier Beamte, die aus anderen Präsidien nach Stuttgart wechseln und zukünftig beim Führungs- und Einsatzstab, der Schutzpolizeidirektion, bei der Kriminalpolizei oder der Hundeführerstaffel eingesetzt werden, sowie einen neuen Social-Media-Manager, der die Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit unterstützen wird. "Nicht nur die hohe Anzahl der neuen Beschäftigten ist herausragend, eine Verstärkung die wir dringend brauchen. Besonders freut es mich, dass alle Kolleginnen und Kollegen das Polizeipräsidium Stuttgart bei ihrer Verwendung als Erstwunsch angegeben haben. Das zeigt, dass Stuttgart nicht nur sehr lebenswert, sondern die Polizei Stuttgart auch eine attraktive Dienststelle ist", so Polizeipräsident Markus Eisenbraun. Am Nachmittag unternahmen die Beamtinnen und Beamte, die nicht aus dem Raum Stuttgart kommen, eine Stadtrundfahrt durch die Landeshauptstadt. Hintergrund der Stadtrundfahrt ist es, den neuen Beschäftigten den Start in der neuen Umgebung zu erleichtern, damit sie sich nicht nur dienstlich, sondern auch persönlich mit der Landeshauptstadt identifizieren. So soll der Rahmen geschaffen werden, auch über die Mindestverwendungszeit hinaus in Stuttgart zu arbeiten und zu leben.

