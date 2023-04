Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Nach Verkehrsunfall geflüchtet - Zeugen gesucht

Stuttgart-Weilimdorf (ots)

Ein unbekannter Fahrzeugführer hat in der Nacht zum Sonntag (02.04.2023) einen geparkten Pkw in der Goslarer Straße beschädigt und ist anschließend geflüchtet. Der Unbekannte beschädigte zwischen 18.30 Uhr am Samstag und 00.30 Uhr am Sonntag den am Straßenrand auf Höhe der Kreuzung Solitudestraße geparkten schwarzen Saab und fuhr anschließend davon. Der Schaden wird auf rund 2.000 Euro geschätzt. Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer +4971189903800 an das Polizeirevier 8 Kärntner Straße zu wenden.

