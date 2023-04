Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Räuberischer Ladendieb - Zeugen gesucht

Stuttgart-Möhringen (ots)

Ein 54-jähriger Ladendetektiv wurde am Samstag (01.04.2023) beim Versuch, einen Ladendieb festzuhalten, leicht verletzt. Kurz nach 20.00 Uhr beobachtete der 54-Jährige in einem an der Rembrandstraße gelegenen Einkaufsmarkt einen Mann, als dieser mehrere Waren in seinen Hosenbund steckte und den Kassenbereich verließ, ohne diese zu bezahlen. Der 54-Jährige sprach den Mann auf sein Verhalten an und hielt ihn dabei an seiner Jacke fest. Der Mann riss sich los, wobei die Jacke beschädigt wurde, und schlug dabei mit dem Ellenbogen gegen den Oberkörper des 54-Jährigen. Dadurch konnte der Mann letztlich unerkannt flüchten. Bei der anschließenden Fahndung wurde auch ein Polizeihubschrauber eingesetzt. Der Mann soll zirka 20 Jahre alt und 180 Zentimeter groß sein. Er trug eine schwarze Basecap, eine schwarze Jacke, ein graues Sweatshirt mit Kapuze und blaue Jeans. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189905778 bei den Beamtinnen und Beamten der Kriminalpolizei zu melden.

