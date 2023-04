Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Trickdieb unterwegs - Zeugen gesucht -

Stuttgart-Bad Cannstatt (ots)

Eine Anwohnerin in der Mergentheimer Straße wurde am Freitagmittag (31.03.2023) gegen 11.30 Uhr Opfer eines Trickbetrügers. Der Unbekannte gelangte unter dem Vorwand, handwerkliche Überprüfungen vornehmen zu müssen, in die Wohnung der 81-Jährigen, lenkte sie ab und betrat anschließend mehrere Zimmer. Als der Mann kurze Zeit später die Wohnung wieder verlassen hatte, bemerkte die betagte Dame, dass ihr aus einer Schublade 100 Euro entwendet wurden. Das Opfer konnte den Trickdieb wie folgt beschreiben: Zirka 30 Jahre alt, schlanke Figur, zur Tatzeit war er dunkel bekleidet. Zeugen oder weitere Geschädigte werden gebeten, sich bei den Beamtinnen und Beamten der Kriminalpolizei unter der Rufnummer +4971189905778 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell