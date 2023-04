Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Staatsanwaltschaft und Polizei Stuttgart geben bekannt: Mutmaßlichen Ladendieb festgenommen

Stuttgart-Mitte (ots)

Polizeibeamte haben am Samstag (01.04.2023) einen 25 Jahre alten Mann festgenommen, der im Verdacht steht, Kleidungsstücke aus einem Geschäft an der Königstraße gestohlen zu haben. Der 25-Jährige betrat gegen 12.45 Uhr das Bekleidungsgeschäft zusammen mit einem 14-Jährigen. Diese sollen mehrere Bekleidungsstücke im Gesamtwert von rund 860 Euro an sich genommen und sich in eine Umkleidekabine begeben haben. Dort sollen sie die Sicherungsetiketten entfernt und anschließend ohne zu bezahlen das Geschäft verlassen haben. Beim Verlassen des Geschäfts löste jedoch die Warensicherungsanlage aus und beide Tatverdächtigen konnten durch einen Ladendetektiv festgehalten werden. Der Jugendliche wurde wieder auf freien Fuß gesetzt. Der 25 Jahre alte bulgarische Staatsangehörige wurde am Sonntag (02.04.2023) auf Antrag der Staatsanwaltschaft einem Haftrichter vorgeführt, der den Haftbefehl in Vollzug setzte.

