Polizei Braunschweig

POL-BS: Trickbetrüger geben sich als Schrottsammler aus

Braunschweig (ots)

Braunschweig, 06.01.23, 10:30 Uhr bis 13:30 Uhr

Bislang unbekannte Täter gelangen unter Vorwand in Wohnungen und entwenden Wertsachen

Am vergangenen Freitag klingelte ein bislang unbekannter Täter gegen 13:30 Uhr bei einer 85-jährigen Braunschweigerin in Leiferde. Unter dem Vorwand, Schrott zu sammeln, wurde er von der Dame ins Haus gelassen. Dort entwendete er in einem Moment der Unaufmerksamkeit Schmuck von einer Kommode. Die Schadenshöhe ist derzeit noch nicht bekannt.

Ein ähnlicher Sachverhalt trug sich bereits gegen 10:30 Uhr im Ortsteil Kanzlerfeld zu. Dort klingelte ein ebenfalls unbekannter Täter bei einem Ehepaar im Seniorenalter. Die Person gab an, auf der Suche nach alten Gegenständen zu sein. Gemeinsam mit den Eheleuten wurde das Haus nach entsprechendem Gut abgesucht. Anschließend bat der Täter um einen Wechsel von Bargeld. Da dies vor Ort nicht möglich war, verließ die Person das Haus. Nach derzeitigem Ermittlungsstand wurden keine Wertsachen entwendet.

Um 12:15 Uhr klingelte ein bislang unbekannter Täter an der Haustür einer 80-jährigen Dame in Waggum. Da sich die Person nach Sperrmüll erkundigte, wurde sie hineingebeten. Während die Seniorin diverse Gegenstände aus dem Keller bereitstellte, befand sich der Täter kurzzeitig unbeobachtet in der Wohnung. Nachdem der Täter sagte, dass er einen weiteren Karton aus seinem Auto holen wolle, kehrte er nicht zurück. Im Nachgang stellte die Seniorin fest, dass Schmuck gestohlen wurde. Auch hier ist die Schadenssumme derzeit noch nicht bekannt.

In allen drei Fällen nahm die Kriminalpolizei die Ermittlungen auf und leitete Strafverfahren ein.

Die Polizei rät ausdrücklich davon ab, fremde Personen in die Wohnräume zu lassen.

Original-Content von: Polizei Braunschweig, übermittelt durch news aktuell