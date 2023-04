POL-S: Einbrecher hebeln Balkontür auf - Zeugen gesucht

Stuttgart-Weilimdorf (ots) - Ein unbekannter Fahrzeugführer hat in der Nacht zum Sonntag (02.04.2023) einen geparkten Pkw in der Goslarer Straße beschädigt und ist anschließend geflüchtet. Der Unbekannte beschädigte zwischen 18.30 Uhr am Samstag und 00.30 Uhr am Sonntag den am Straßenrand auf Höhe der Kreuzung Solitudestraße geparkten schwarzen Saab und fuhr anschließend davon. Der Schaden wird auf rund 2.000 ...

