Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Freiburg-Haslach, Unfallflucht und Körperverletzung - Zeugen gesucht

Freiburg (ots)

Am Dienstag, dem 27.12.2022, gg. 19.30 Uhr, kam es in Freiburg-Haslach auf dem Parkplatz eines Discounters und eines Fitnessstudios in der Basler Straße zu einem Parkrempler. Ein Zeuge beobachtete wie der Fahrer eines grauen Peugeot 306 beim Ausparken einen anthrazitfarbenen Passat anfuhr und sich anschließend entfernte. Noch auf dem Parkplatz sprach der Zeuge den Verursacher auf sein Verhalten an. Zu diesem Zeitpunkt seien vier weitere Männer hinzugekommen, die offensichtlich zum Verursacher gehörten. Eine der Personen ging den Zeugen körperlich an und würgte ihn. Im Anschluss entfernte sich die Gruppierung.

Der Angreifer wurde wie folgt beschrieben: Ca. 40 Jahre alt, 170 - 175cm groß, schlanke sportliche Gestalt, nach hinten gekämmte halblange Haare, trug grünes Oberteil, sprach deutsch mit russischem Akzent.

Der flüchtende Unfallverursacher wurde wie folgt beschrieben

Männlich, Anfang 50, ca. 170 cm, untersetzt, graue kurze Haare, Halbglatze, trug blau-gelb gestreiftes Hemd

Die Polizei Freiburg hat die Ermittlungen zur Unfallflucht und zur Körperverletzung aufgenommen und bittet Zeugen sich unter Tel: 0761-882-3100, zu melden.

sk

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell