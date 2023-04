Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Staatsanwaltschaft und Polizei Stuttgart geben bekannt: Drei mutmaßliche Ladendiebe festgenommen

Stuttgart-Mitte (ots)

Polizeibeamte haben am Montagabend (03.04.2023) drei mutmaßliche Ladendiebe im Alter von 18, 19 und 20 Jahren festgenommen, die im Verdacht stehen, Waren im Wert von über tausend Euro gestohlen zu haben. Die drei Männer betraten gegen 19.40 Uhr einen Lebensmittelmarkt an der Sophienstraße und packten Lebensmittel im Wert von rund 20 Euro in ihre Rucksäcke. Ein Ladendetektiv beobachtete die drei dabei und bat sie im Anschluss in sein Büro. Als alarmierte Polizeibeamte die drei Tatverdächtigten durchsuchten, fanden sie unter anderem mehrere Uhren sowie hochwertige Kleidungsstücke im Wert von über tausend Euro, die sie mutmaßlich zuvor aus anderen Geschäften gestohlen hatten. Die drei marokkanischen Staatsangehörigen werden auf Antrag der Staatsanwaltschaft Stuttgart am Dienstag (04.04.2023) einem Haftrichter vorgeführt.

