Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Staatsanwaltschaft und Polizei Stuttgart geben bekannt: Bandendiebstahl aufgedeckt - Drei mutmaßliche Mitglieder in Haft

Stuttgart-Stuttgart /-Ludwigsburg (ots)

Polizeibeamte haben am Dienstag (04.04.2023) zwei Wohnungen in Möglingen durchsucht und drei Männer im Alter von 22, 28 und 31 Jahren festgenommen.

Den Tatverdächtigen wird vorgeworfen, sich seit März 2022 zur Begehung von Fahrrad-, Pedelec-, sowie E-Scooter-Diebstählen und Baustelleneinbrüchen zusammengeschlossen und das Diebesgut in Rumänien weiterverkauft zu haben. Durch umfangreiche Ermittlungen der Staatsanwaltschaft Stuttgart sowie des Polizeipräsidiums Stuttgart, bei denen auch das Polizeipräsidium Ludwigsburg sowie das Polizeipräsidium Aalen und die rumänische Polizei beteiligt waren, gelang es, der Bande bislang 24 Taten in Stuttgart sowie im Landkreis Ludwigsburg und dem Rems-Murr-Kreis nachzuweisen. Im Zuge der Durchsuchungen stellten die Beamten umfangreiche Beweismittel sicher, die nun ausgewertet werden müssen. Der Gesamtschaden liegt derzeitigen Schätzungen zufolge bei mehreren Zehntausend Euro. Die drei 22, 28 und 31 Jahre alten rumänischen Staatsangehörigen wurden im Laufe des Dienstags der zuständigen Haftrichterin vorgeführt, die die bereits erlassenen Haftbefehle bestätigte und in Vollzug setzte. Die Ermittlungen dauern an.

