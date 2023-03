Polizeidirektion Bad Segeberg

POL-SE: Kreis Pinneberg - Polizei sucht Zeugen nach Wohnungseinbruchdiebstählen

Bad Segeberg (ots)

Schenefeld - Am Samstag (25.03.2023) ist es in den frühen Morgenstunden zu einem Wohnungseinbruchdiebstahl in ein Einfamilienhaus gekommen.

In der Zeit zwischen 01:00 Uhr und 10:55 Uhr betraten Unbekannte gewaltsam die Wohnräume im Moorkamp und entfernten sich nach ersten Informationen mit Bargeld im unteren dreistelligem Bereich.

Elmshorn - Im Mühlenweg ist es in der Abwesenheit der Bewohner zu einem Wohnungseinbruchdiebstahl gekommen.

In der Zeit zwischen Freitag, 24.03.2023, 15:00 Uhr und Sonntag, 26.03.2023, 11:15 Uhr betraten Unbekannte die Wohnräume und durchsuchten diese. Zum Stehlgut liegen noch keine Informationen vor.

Halstenbek - In Halstenbek hat am Samstag (25.03.2023) ein Zeuge vier Einbrecher während der Tatausführung gestört und vertrieben.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand wurde ein 16-jähriger Jugendlicher durch ein Scheibenklirren um 19:04 Uhr im Heideweg aufmerksam und ging zu dem Einfamilienhaus, von dem er die Geräusche vernahm.

Während der Halstenbeker mit den Worten, er würde die Polizei rufen, an das Objekt herantrat, konnte er vier Personen beobachten, die aus dem Haus in Richtung Sumpfweg liefen.

Bei den flüchtigen Personen handelt es sich um vier Männer, die mit einer geschätzten Körpergröße von 165 cm als auffällig klein beschrieben werden. Es ist nicht auszuschließen, dass es sich um Jugendliche handelt. Alle Personen waren dunkel gekleidet und trugen während der Tat dunkle Hosen und Jacken.

Zu dem Stehlgut liegen noch keine Informationen vor. Eine sofort eingeleitete Fahndung nach den Personen führte bislang nicht zum Ergreifen der Tatverdächtigen.

Während der Abwesenheit der Bewohner ist es in der Zeit zwischen Sonntag, 19.03.2023, 14:00 Uhr und Sonntag, 26.03.2023, 12:15 Uhr zu einer weiteren Tat in Halstenbek gekommen. Im Bickbargen wurde am Sonntag (26.03.2023) um 12:15 Uhr ein versuchter Wohnungseinbruchdiebstahl festgestellt.

Nach ersten Informationen eines Zeugen wurden in diesem Fall an einem Einfamilienhaus am Samstag, 25.03.2023, in der Zeit zwischen 15 Uhr und 19 Uhr verdächte Personen am Tatobjekt beobachtet, die sich verdächtig im Bereich der Auffahrt des Grundstückes aufhielten.

Die Ermittler können nicht ausschließen, dass es sich hierbei um mögliche Tatverdächtige gehandelt haben könnte.

Die Personen werden beide als männlich und mit einem geschätzten Alter von 20-25 Jahren beschrieben. Bei einer Körpergröße von 175- 180 cm werden beide Personen als schlank beschrieben und trugen eine Kapuze über den Kopf gezogen.

In diesem Fall blieb es bei einem Versuch und das Einfamilienhaus wurde nicht betreten.

Tornesch - Im Hörnweg durchsuchten Unbekannte die Wohnräume eines Einfamilienhauses. Ersten Informationen zur Folge dürfte sich die Tat in der Zeit zwischen Samstag, 25.03.2023, 18:00 Uhr und Sonntag, 26.03.2023, 10:40 Uhr ereignet haben. Zum Stehlgut liegen noch keine Informationen vor.

Pinneberg - Während der Abwesenheit der Bewohner betraten am Samstag (25.03.2023) Unbekannte die Räume eines Einfamilienhauses in den Flagentwiete. Die Tat dürfte sich in der Zeit zwischen 16:30 Uhr und 21:15 Uhr ereignet haben.

Hier entwendeten die Täter Modeschmuck im Wert von knapp 100 Euro und verließen das Objekt unbemerkt. Zu weiterem Diebesgut liegen aktuell keine Informationen vor.

Wedel - Am Samstag (25.03.2023) ist es in der Hatzburgtwiete zu einem Wohnungseinbruchdiebstahl gekommen.

In der Zeit zwischen 20:10 Uhr und 20:15 Uhr betraten Unbekannte das Einfamilienhaus und durchsuchten sämtliche Räume.

Zu dem Stehlgut liegen noch keine Informationen vor.

Die Kriminalpolizei in Pinneberg hat in allen Fällen die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen, die in der Nähe der jeweiligen Tatorte verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet haben oder sachdienliche Hinweise zur Aufklärung der Taten geben können.

Hinweise nehmen die Beamten unter der Rufnummer 04101 - 202-0 oder per E-Mail an SG4.Pinneberg.KI@polizei.landsh.de entgegen.

Original-Content von: Polizeidirektion Bad Segeberg, übermittelt durch news aktuell