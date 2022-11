POL-SE: Bad Segeberg - Wohnungseinbruch in der Seekoppel

Bad Segeberg (ots) - In der vergangenen Nacht ist es in der Ulzburger Straße in Norderstedt zum Raub in einer Tankstelle zwischen Aurikelstieg und "Weg am Sportplatz" gekommen, bei dem der Täter unter Vorhalt einer Schusswaffe einen mittleren dreistelligen Bargeldbetrag erlangt hat. Nach dem bisherigen Stand der Ermittlungen betrat der Unbekannte um 22:24 Uhr den Verkaufsraum der Tankstelle, gab aus einer Handfeuerwaffe ...

mehr