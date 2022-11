POL-SE: Prisdorf - Einbruch in Supermarkt

Bad Segeberg (ots) - Am Mittwoch, den 23.11.2022, soll ein Passant in Begleitung eines Kindes zwei Mädchen im Maienbeeck festgehalten und beleidigt haben. Nach Darstellung der beiden 11-Jährigen befuhren die Mädchen um 12:35 Uhr mit ihren Rädern den linken Gehweg der Straße "Maienbeeck" in Richtung Kirchenkreuzung, teilweise nebeneinander. In Höhe der Apotheke soll ein Mann die Kinder auf dem Gehweg festgehalten und ...

