POL-SE: Elmshorn - Rücknahme der Öffentlichkeitsfahndung

Bad Segeberg (ots) - Im Rahmen einer Schwerpunktkontrolle mit Zielrichtung Paketdienstführer und -fahrzeuge hat die Polizei am Dienstag (22.11.2022) in Zusammenarbeit mit dem Hauptzollamt Itzehoe in den Morgen- und Mittagstunden im Kreis Segeberg Kontrollen durchgeführt. Norderstedt - In der Zeit zwischen 07:00 ...

mehr