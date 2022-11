POL-SE: Raa-Besenbek - Altreifen am Deich abgelagert

Bad Segeberg (ots) - Zwischen dem späten Montagnachmittag und Dienstagmorgen (22.11.2022) ist es in der Straße "In de Masch" in Schenefeld zum Diebstahl einer Ducati X Diavel mit Hamburger Kennzeichen aus einer Tiefgarage gekommen. Unbekannte entwendeten das Motorrad im Wert von circa 11.000 Euro zwischen 17:00 und 10:00 Uhr. Eine Streife der Polizeistation Schenefeld nahm am Dienstagvormittag eine Strafanzeige auf. Die ...

