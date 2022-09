Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Moers - Verkehrsunfall mit Personenschaden

Moers (ots)

Am Samstag kam es um 15:20 Uhr zu einem Verkehrsunfall auf der Bahnhofstraße in Moers-Kapellen. Eine 40-jährige Pkw-Fahrerin aus Moers wollte von einem Parkplatz nach links in den fließenden Verkehr einfahren. Dabei erfasste sie eine 80-jährige Fußgängerin aus Moers, die im Begriff war, die Bahnhofstraße in Richtung Hermann-Thelen-Platz zu überqueren. Die Fußgängerin wurde schwer verletzt und nach notärztlicher Versorgung in ein Duisburger Krankenhaus eingliefert.

