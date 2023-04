Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Renitenter Ladendieb geflüchtet

Stuttgart-Feuerbach (ots)

Ein bislang unbekannter gewalttätiger Ladendieb wehrte sich am Samstagnachmittag (08.04.2023) gegen 16.10 Uhr heftig gegen seine Festnahme. Der ca. 20 bis 25-jährige Mann steckte in einem Einkaufsmarkt an der Stuttgarter Straße zunächst sechs Flaschen Wodka in seinen Rucksack, entnahm in der Elektroabteilung einen Fernseher und wollte den Markt mit den Gegenständen ohne Bezahlung verlassen. Durch die aufgrund der Warensicherung ausgelöste Alarmanlage wurde ein 52-jähriger Ladendetektiv und drei weitere Kunden auf den Dieb aufmerksam. Nachdem der unbekannte Täter die versuchte Festnahme durch den Ladendetektiv abwehrte, kamen die drei 16 bis 19-jährigen Kunden zu Hilfe. Der Täter wehrte sich jedoch derart heftig, dass er unter Zurücklassung seines Rucksacks und seiner Oberbekleidung flüchten konnte. Täterbeschreibung: ca. 20-25 Jahre, 170-180 cm, hagere Statur, mittellanges rotblondes Haar, schwarze Adidas Sporthose, freier Oberkörper. Zeugen werden gebeten, ihre Feststellungen unter der Rufnummer +4971189905778 der Kriminalpolizei mitzuteilen.

