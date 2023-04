Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Mehrere Verletzte nach Verkehrsunfall - Zeugen gesucht

Stuttgart-Zuffenhausen (ots)

Zwei Schwerverletzte und vier Leichtverletzte sowie mehrere Zehntausend Euro Schaden sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls, der sich am Mittwoch (12.04.2023) auf der Zahn-Nopper-Straße ereignet hat. Ein 22 Jahre alter Mann war mit drei Mitfahrern im Alter von 18 bis 19 Jahren gegen 00.35 Uhr mit seinem BMW auf der Marconistraße in Richtung Zahn-Nopper-Straße unterwegs. In der dortigen Rechtskurve zur Zahn-Nopper-Straße geriet der 22-Jährige in den Gegenverkehr und stieß frontal mit dem entgegenkommenden Taxi eines 48-Jährigen zusammen. Alarmierte Rettungskräfte kümmerten sich um die beiden schwer verletzten Fahrer und brachten sie, sowie den 19 Jahre alten Mitfahrer in Krankenhäuser. Zwei 18-jährige Mitfahrerinnen sowie der 37 Jahre alte Fahrgast im Taxi erlitten leichte Verletzungen. Ersten Schätzungen zufolge entstand ein Sachschaden von zirka 50.000 Euro. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189904100 bei der Verkehrspolizei zu melden.

